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В Благовещенске девочка повисла вниз головой на неисправном аттракционе

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Фото: скриншот с видео
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Девочка в течение пяти минут висела вниз головой на неисправном аттракционе в Благовещенске. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил телеканал «Звезда».

Инцидент произошел в парке развлечений. Сотрудники попробовали остановить неуправляемый аттракцион, после чего он замер, оставив катавшуюся на нем девочку висеть вниз головой. При помощи веревки ребенка удалось снять.

По словам владельца аттракциона, причиной инцидента стал начавшийся во время его работы дождь. По мнению мужчины, в целом не произошло ничего особенно страшного.

4 июля сообщалось, что во Франции в парке развлечений Сен-Поль женщина выпала из тележки аттракциона «Формула 1» и скончалась. После трагедии аттракцион и территорию вокруг закрыли, при этом сам парк продолжал работал.

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