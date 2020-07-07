Автогонщики испортили амфитеатр на набережной в Благовещенске

В Благовещенске испорчен вид одного из самых красивых сооружений набережной реки Амур — амфитеатра. После автогонок там остались следы от шин. Соревнования устроили на новом участке набережной. Теперь вся поверхность исчерчена черными следами.

Как пишет Амурская служба новостей, в МУП «ГСТК» просят жителей рассказать о тех, кто устроил заезды. Пока же специалисты пытаются удалить оставленные шинами следы при помощи пескоструйного аппарата.

В компании отмечают, что у сотрудников на это уходит по несколько часов. Дело в том, что гранит имеет особую шероховатую поверхность, и один и тот же участок приходится обрабатывать много раз.

6 июля сообщалось, что в Калининграде для разгона стритрейсов, которые пытались устроить ночные гонки на острове Октябрьский, пришлось вызывать ГИБДД и Спецназ.