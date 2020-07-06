ГИБДД и спецназ разогнали массовый ночной заезд в Калининграде

У стадиона на острове Октябрьском в Калининграде стритрейсеры попытались провести гонки в ночь на воскресенье, 5 июля. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, оперативники и бойцы спецназа «Гром». Они помешали проведению незаконного ночного заезда.

Как рассказали «Калининград.Ru» в региональном УМВД, полицейские проверили водителей 62 автомобилей. Более трети имели нарушения. Самое распространенное — отсутствие полисов ОСАГО. Составлены 13 протоколов об административном правонарушении.

Инспекторы также выявили четырех неплательщиков штрафов за нарушение ПДД и трех автомобилистов с затонированными стеклами. Кроме того, были найдены неисправные автомобили, эксплуатация которых запрещена. Всего составлено 24 протокола.

Агентство отмечает, что жители домов на Октябрьском острове часто жалуются на шум во время ночных гонок. Для заездов стритрейсеры используют территорию рядом со стадионом «Калининград».