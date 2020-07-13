ЕГЭ по физике и истории прошли без сбоев и нарушений

Единые госэкзамены по физике и истории прошли штатно, сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Как ранее сообщалось в ведомстве, заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тыс. человек, из них 143 тыс. — выпускники текущего года.

О сдаче ЕГЭ по истории заявили 120 тыс. участников, в том числе 104 тыс. выпускников текущего года.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут установить проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла, по физике — 36 баллов. Результаты участники экзаменов получат не позднее 27 июля.

10 июля сообщалось о проведении ЕГЭ по профильной математике. На участие в экзамене было зарегистрировано более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года.

6 и 7 июля прошли ЕГЭ по русскому языку. На госэкзамен зарегистрировалось более 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников 2020 года.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжат проведение основного периода экзамены по обществознанию и химии 16 июля.