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ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ЕГЭ по русскому языку, состоявшийся 6 и 7 июля, прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«В этом году ЕГЭ проходит на высоком организационном уровне. Несмотря на то что даты проведения экзаменов несколько раз переносились, технологических сбоев нет. Меры эпидемиологической безопасности при организации ЕГЭ соблюдены во всех регионах, жалоб по этому поводу мы не получаем», — сказал он.

На госэкзамен по русскому языку в этом году зарегистрировалось более 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников 2020 года. Проведение было разделено на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах и аудиториях. Так, в первый день в тестировании участвовало около 428 тыс. учеников, во второй — еще 243 тыс.

Те, кто не смог завершить написание экзамена из-за плохого самочувствия, получат возможность сдать его в резервный день, 25 июля, либо в дополнительный период ЕГЭ в августе. В целом количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ-2020 сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло, подытожили в ведомстве.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление. Минимальный порог по этому предмету, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Те, кто сдавал экзамен 6 июля, получат результаты не позднее 20 июля, а те, кто проходил тестирование 7 июля, — не позднее 23 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля: сроки сдачи были сдвинуты из-за коронавируса. Следующий экзамен, ЕГЭ по профильной математике, участники основного периода будут сдавать 10 июля.

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