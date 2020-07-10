ЕГЭ по профильной математике прошел без нарушений

Единый госэкзамен по профильной математике, состоявшийся 10 июля, прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений. Об этом в пятницу, 10 июля, пишет пресс-служба Рособрнадзора.

«Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. На участие в экзамене было зарегистрировано более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения экзамена было организовано более 5,1 тыс. пунктов, в том числе 609 пунктов в труднодоступных отдаленных местностях и 15 — в медицинских учреждениях. При этом 18 регионов для проведения экзамена задействовали технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным интернет-каналам.

К мониторингу хода экзамена в регионах были привлечены более 1,7 тыс. федеральных общественных наблюдателей, 694 онлайн-наблюдателя и 37 федеральных экспертов.

Минимальный порог по этому предмету, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 27 баллов. Результаты станут известны не позднее 24 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля: сроки сдачи были сдвинуты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Следующие экзамены — по истории и физике — участники основного периода будут сдавать 13 июля.

Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена.