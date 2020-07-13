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В Госдуме планируют разграничить понятия дистанционной и удаленной работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В российском законодательстве понятия дистанционной и удаленной работы будут разграничены. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил «Интерфаксу» зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

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«Между дистанционной и удаленной работой существует разница. Дистанционный труд ― это фриланс, и для них существует ряд упрощенных подходов, удаленный труд ― это работа не на своем классическом рабочем месте, это работа в другом месте, но по аналогичному режиму и графику, как и для работника в офисе», ― пояснил политик.

Также Тарасенко добавил, что рабочая группа по совершенствованию трудового законодательства договорилась внести поправки о разделении понятий «дистанционной» и «удаленной» занятости ко второму чтению законопроекта об изменениях в Трудовом кодексе.

Ранее, 17 июня, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что в Трудовом кодексе должны появиться новые положения, реализующие удаленную занятость.

За день до этого Госдума внесла поправки в закон о регулировании удаленной работы. Определяется три вида дистанционной занятости: постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, законопроект предполагает право сотрудника на удаленке быть офлайн.

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