Путин и президент Алжира обсудили координацию на нефтяном рынке

Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун в телефонном разговоре обсудили координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля 13 июля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по ливийской проблематике. Политики высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции по Ливии, которая состоялась в январе этого года и закрепила эти решения резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

В беседе Путин и Теббун сделали акцент на необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса.

Кроме того, алжирский лидер поздравил Путина и россиян с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

В январе этого года прошла Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия, а также продолжение переговоров между враждующими организациями.

В середине апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне этого года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение начало действовать с 1 мая этого года.

Как стало известно из отчета Международного энергетического агентства к 16 июня, страны — члены альянса в мае выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 89% от плана. Таким образом с рынка убрали 8,6 млн баррелей в сутки из ранее запланированных 9,7 млн баррелей. Эффективнее всех сократили добычу Саудовская Аравия, Россия и Алжир, а отстали Ирак, Нигерия и Казахстан.

Позже, 11 июля, американские СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК сообщили, что 15 июля состоится онлайн-конференция основных членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+. В ходе нее члены альянса обсудят будущее нефтяной сделки.