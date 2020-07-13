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Объединение двух поликлиник завершено в Томске

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Поликлиника № 3 Томска в результате реорганизации вошла в состав поликлиники № 10. Теперь пациенты смогут проходить обследования или получать консультации в одном из трех отделений, где для этого есть необходимое оборудование.

«С июля в состав 10-й поликлиники Томска вошли три отделения, расположенные по адресам: проспект Мира, 17, улица Розы Люксембург, 39, и улица Профсоюзная, 16. Последние два до реорганизации были отделениями поликлиники № 3», – говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Во всех трех поликлинических отделениях организована работа участковой службы, узких специалистов и действуют процедурные кабинеты. Об этом пишет РИА «Томск».

Ранее в Томске разработали термометрический шлюз, который автоматически и без контакта измеряет температуру тела человека. Это позволяет облегчить работу медиков в условиях пандемии коронавируса. Прибор рассчитан на работу в помещении, например около турникетов на входе. Если температура повышена, загорится красный индикатор. Разработкой заинтересовались российские и зарубежные компании.

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