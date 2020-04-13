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Бесконтактный термометр для общественных мест разработали в Томске

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В Томске разработали термометрический шлюз, который автоматически и без контакта измеряет температуру тела человека. Это позволяет облегчить работу медиков в условиях пандемии коронавируса. Разработка принадлежит ООО «ЮМССофт». Ею заинтересовались российские и зарубежные компании.

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Как рассказал «РИА Томск» глава отдела развития и разработок компании Владимир Половков, прибор позволяет организовать оперативное измерение температуры тела человека в потоке. Раньше прибор был в составе комплекса. Теперь компания, исходя из сложившейся ситуации, решила сделать обособленное устройство.

Для измерения температуры человеку достаточно подойти к устройству. Процесс занимает около 3 секунд. Если температура повышена, загорится красный индикатор. Если всё в норме, загорится зеленый индикатор.

Прибор рассчитан на работу в помещении, например около турникетов или на проходных в больницах или других учреждениях. Половков отметил, что диагностический модуль хорошо зарекомендовал себя в составе производимого оборудования.

В Томской области зарегистрировано четыре случая заражения новым коронавирусом. Трое пациентов вылечились, еще одни находится в больнице одного из районов региона.

В России на утро понедельника, 13 апреля, было 15806 случаев заболевания коронавирусом. 132 человека скончались. Выздоровел 1291 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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