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Уголовное дело возбудили после нападений собак на людей в Орле

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Стая бродячих собак систематически нападала на жителей Орла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, случаи нападений фиксировались с апреля по июнь. В результате нападения бродячей стаи пострадали по меньшей мене шесть человек. Потерпевшие получили травмы различной степени тяжести, пишет InfoOrel.ru.

Следователи намерены дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц управления ветеринарии Орловской области и Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Ранее сообщалось, что в Брянске возбуждено уголовное дело по факту гибели трех женщин при нападениях животных. В городе задержали председателя комитета ЖКХ.

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