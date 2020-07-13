Уголовное дело возбудили после нападений собак на людей в Орле

Стая бродячих собак систематически нападала на жителей Орла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, случаи нападений фиксировались с апреля по июнь. В результате нападения бродячей стаи пострадали по меньшей мене шесть человек. Потерпевшие получили травмы различной степени тяжести, пишет InfoOrel.ru.

Следователи намерены дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц управления ветеринарии Орловской области и Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Ранее сообщалось, что в Брянске возбуждено уголовное дело по факту гибели трех женщин при нападениях животных. В городе задержали председателя комитета ЖКХ.