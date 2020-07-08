Уголовное дело возбудили после нападения собак на женщин в Брянске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех женщин при нападении животных. По подозрению в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей задержан председатель комитета ЖКХ города Игорь Гинькин.

По данным следствия, вечером 27 мая в больницу поступила женщина с множественными повреждениями на голове, шее, теле и ногах. На нее напали собаки. На следующий день после госпитализации потерпевшая скончалась.

12 июня в Бежицком районе при нападении собак погибла еще одна женщина. Кроме того, в правоохранительных органах сообщают о схожем происшествии в октябре 2019 года. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Все уголовные дела по факту смерти женщин были объединены в одно производство. В Брянске задержали председателя комитета ЖКХ.