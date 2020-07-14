Угольная течь: почему индийцы 100 лет живут в огне

Джария — поселок в Индии, где земля в буквальном смысле горит под ногами. Здесь находится крупнейшее в стране месторождение каменного угля, запасы которого оцениваются в 19,5 млрд т. Его разработка началась в 1894 году, а в 1916-м здесь был зафиксирован первый подземный пожар. Уже более 100 лет горение под землей продолжается, в огне исчезают шахты и расположенные здесь же жилые постройки. Власти неоднократно пытались переселить местных жителей в безопасное место, однако те уезжать отказываются. Ради чего они рискуют здоровьем и жизнью — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
В деревнях, расположенных вокруг месторождения, живет около 700 тыс. человек
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Они зарабатывают на жизнь тем, что продают на местном стихийном рынке уголь, который смогли добыть за день
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Куски угля можно собирать на дороге — они падают с проезжающих мимо грузовиков
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Многие копают собственные шахты
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Или нелегально собирают уголь там, где добыча ведется открытым способом
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Все месторождение и окрестности затянуто дымом от непрекращающихся пожаров
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Местные жители страдают от хронических респираторных заболеваний, туберкулеза
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Нередки случаи, когда жилые постройки внезапно разрушаются из-за образовавшихся под землей пустот
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Земля раскаляется до такой степени, что на ней невозможно стоять
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Летом ситуация усугубляется из-за жары — жить в деревнях становится невыносимо. Однако их жители не собираются никуда уезжать — они считают, что добывать уголь предназначено им судьбой, а вдалеке от шахт они умрут от голода
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
На месторождении работают тысячи детей. Они ежедневно спускаются в шахты на несколько часов, вдыхая ядовитый дым, и зарабатывают за это не более 150 рупий (около 140 рублей)
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