Угольная течь: почему индийцы 100 лет живут в огне

Джария — поселок в Индии, где земля в буквальном смысле горит под ногами. Здесь находится крупнейшее в стране месторождение каменного угля, запасы которого оцениваются в 19,5 млрд т. Его разработка началась в 1894 году, а в 1916-м здесь был зафиксирован первый подземный пожар. Уже более 100 лет горение под землей продолжается, в огне исчезают шахты и расположенные здесь же жилые постройки. Власти неоднократно пытались переселить местных жителей в безопасное место, однако те уезжать отказываются. Ради чего они рискуют здоровьем и жизнью — в фотогалерее «Известий»