Грязные технологии: как китайцы делают тушь из сажи

Тушь — неотъемлемый атрибут жизни китайца. Памятные надписи с пожеланиями — самый дорогой подарок хорошим друзьям, пожилым родителям, любимой супруге. Процесс производства туши вручную по старинным технологиям на частной фабрике китайского города Хуаньшань — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Процесс производства туши, который здесь остается неизменным уже третье столетие, состоит из 11 стадий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
В древности горную траву заливали маслом, поджигали и накрывали чашей. Образовавшаяся на стенках копоть — основа туши
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Сейчас жечь траву в черте города запретили, опасаясь пожаров, поэтому на фабрику привозят уже сформированные заготовки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Сажа может различаться по качеству: та, что оседает на стенках крупными хлопьями, — более грубая и дешевая — превращается в бруски по 100 юаней (1000 рублей), на дне чаши собирается копоть с самой тонкой текстурой, из нее делают тушь получше — по 160 юаней (1600 рублей), дорогая — собранная со дна и перетертая — стоит 260 юаней (2,6 тыс. рублей), высший сорт — повторно размоченная, высушенная и украшенная узорами — 450 юаней (4,5 тыс. рублей)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Затем к саже добавляется вытяжка из шкур и костей животных и 12 лекарственных трав. Коллаген придает материалу плотность, а травы добавляют приятный аромат и отгоняют насекомых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
После этого материал делят на куски по 10 г и ставят на несколько часов под пресс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Получившиеся бруски сушат, подвешивая в тряпочках на палке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
И обрабатывают неровные края напильником
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
В соседнем цеху работницы вырезают на деревянных болванках для пресса узоры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Рисунок впоследствии наносится на каждый брусок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Получившиеся резные бруски расписывают золотом и серебром
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Резчики по камню украшают узорами тушечницы — емкости, где тушь растирается и смешивается с водой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
В местном музее можно увидеть коллекцию тушечниц XV–XX веков. Самая дорогая, которую вырезали и обрабатывали в течение двух лет, стоит $1 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Тушь для рисования — более дешевая и не такая черная — делается из сосны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Тушь здесь делают не только черную, но и цветную. Когда-то красным цветом разрешалось писать только императору, такая тушь ценилась очень высоко, считалось, что сделанные ею надписи отпугивают злых духов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
О спецодежде и средствах индивидуальной защиты здесь никто даже и не думает — всё и все вокруг пропитаны сажей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Хазова
Один работник за смену может сделать до 100 заготовок, получая за это 4–5 тыс. юаней в месяц (40–50 тыс. рублей)
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