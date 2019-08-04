Грязные технологии: как китайцы делают тушь из сажи

Сажа может различаться по качеству: та, что оседает на стенках крупными хлопьями, — более грубая и дешевая — превращается в бруски по 100 юаней (1000 рублей), на дне чаши собирается копоть с самой тонкой текстурой, из нее делают тушь получше — по 160 юаней (1600 рублей), дорогая — собранная со дна и перетертая — стоит 260 юаней (2,6 тыс. рублей), высший сорт — повторно размоченная, высушенная и украшенная узорами — 450 юаней (4,5 тыс. рублей)