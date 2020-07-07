Родной завод: как быстро заработать в Бангладеш

В Бангладеш, где проживает 160 млн человек, продолжается активный процесс урбанизации, в связи с чем растет спрос на самый дешевый стройматериал — кирпич. Заводы по его производству открывают все, кто хочет быстро заработать, треть из них действуют нелегально. Сейчас в стране насчитывается около 10 тыс. таких предприятий, и половина из них сосредоточены вокруг столицы — Дакки. Кто, как и из чего делает здесь кирпич — в фотогалерее «Известий»
Технологии, которая используется на таких заводах — более 150 лет. Она состоит в смешивании глины с водой, формовке с помощью деревянных форм, высушивании на солнце и обжиге в печах. Практически вся работа выполняется вручную
Работа на кирпичных заводах сезонная — когда приходят дожди и наводнения предприятия временно закрываются. Работники - в основном жители сельских районов, которые приезжают на заработки и трудятся на тяжелом и вредном производстве месяцами
Никаких средств защиты, спецодежды у работников нет. Довольно часто они получают травмы, все имеют проблемы с легкими, нередки и смертельные случаи. Ежедневная переноска тяжестей приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, у женщин нарушается репродуктивная функция
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Kazi Salahuddin Razu
Более 10% сотрудников кирпичных производств — дети
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mushfiqul Alam
Они помогают родителям зарабатывать на жизнь, часто пропуская занятия в школе
Заработок выплачивается нерегулярно, он зависит от скорости и объемов работы. Для тех, кто работает быстро и успевает сделать много, он может достигать $20 в неделю, дети успевают заработать около $4. Это по местным меркам очень неплохо — у себя в деревнях на сельхозработах они зарабатывают гораздо меньше
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Kazi Salahuddin Razu
Один из основных видов деятельности на предприятии — переноска кирпичей. За один раз получается водрузить на голову не больше 12 штук. Чтобы заработать $1,5, надо перенести тысячу, то есть пройти расстояние в 100 м более 80 раз
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mehedi Hasan
Несмотря на значительный вклад кирпичных предприятий в экономику страны, это одна из самых проблемных сфер производства. Кирпичные заводы — главный источник загрязнения воздуха в Дакке, одной из самых экологически неблагополучных столиц мира. Еще одна проблема — захват пахотных земель и их уничтожение из-за близости производства, связанного с высокими температурами, распространяющего на всё окружающее пространство едкий дым и пыль
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mehedi Hasan
В большинстве печей для обжига используется уголь, ежегодно они выбрасывают в атмосферу несколько миллионов тонн парниковых газов
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mehedi Hasan
Многолетние попытки властей ужесточить законодательство, сократить количество нелегальных предприятий, заставить владельцев соблюдать экологические нормы ни к чему не приводят. За последние 5 лет количество печей для обжига кирпича в стране выросло на 60%
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.