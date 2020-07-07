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Родной завод: как быстро заработать в Бангладеш

Для открытия производства нужен лишь небольшой участок и немного денег
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mushfiqul Alam
В Бангладеш, где проживает 160 млн человек, продолжается активный процесс урбанизации, в связи с чем растет спрос на самый дешевый стройматериал — кирпич. Заводы по его производству открывают все, кто хочет быстро заработать, треть из них действуют нелегально. Сейчас в стране насчитывается около 10 тыс. таких предприятий, и половина из них сосредоточены вокруг столицы — Дакки. Кто, как и из чего делает здесь кирпич — в фотогалерее «Известий»
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Ponir Hossain
Все, что нужно для открытия своего предприятия, — небольшой участок земли и около $6 тыс. Через полгода выручка составит в 5 раз больше
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Ponir Hossain
Технологии, которая используется на таких заводах — более 150 лет. Она состоит в смешивании глины с водой, формовке с помощью деревянных форм, высушивании на солнце и обжиге в печах. Практически вся работа выполняется вручную
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Ponir Hossain
Работа на кирпичных заводах сезонная — когда приходят дожди и наводнения предприятия временно закрываются. Работники - в основном жители сельских районов, которые приезжают на заработки и трудятся на тяжелом и вредном производстве месяцами
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Ponir Hossain
Никаких средств защиты, спецодежды у работников нет. Довольно часто они получают травмы, все имеют проблемы с легкими, нередки и смертельные случаи. Ежедневная переноска тяжестей приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, у женщин нарушается репродуктивная функция
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Kazi Salahuddin Razu
Более 10% сотрудников кирпичных производств — дети
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mushfiqul Alam
Они помогают родителям зарабатывать на жизнь, часто пропуская занятия в школе
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Zakir Hossain Chowdhury
Заработок выплачивается нерегулярно, он зависит от скорости и объемов работы. Для тех, кто работает быстро и успевает сделать много, он может достигать $20 в неделю, дети успевают заработать около $4. Это по местным меркам очень неплохо — у себя в деревнях на сельхозработах они зарабатывают гораздо меньше
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Kazi Salahuddin Razu
Один из основных видов деятельности на предприятии — переноска кирпичей. За один раз получается водрузить на голову не больше 12 штук. Чтобы заработать $1,5, надо перенести тысячу, то есть пройти расстояние в 100 м более 80 раз
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mehedi Hasan
Несмотря на значительный вклад кирпичных предприятий в экономику страны, это одна из самых проблемных сфер производства. Кирпичные заводы — главный источник загрязнения воздуха в Дакке, одной из самых экологически неблагополучных столиц мира. Еще одна проблема — захват пахотных земель и их уничтожение из-за близости производства, связанного с высокими температурами, распространяющего на всё окружающее пространство едкий дым и пыль
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mehedi Hasan
В большинстве печей для обжига используется уголь, ежегодно они выбрасывают в атмосферу несколько миллионов тонн парниковых газов
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Производство кирпичей (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mehedi Hasan
Многолетние попытки властей ужесточить законодательство, сократить количество нелегальных предприятий, заставить владельцев соблюдать экологические нормы ни к чему не приводят. За последние 5 лет количество печей для обжига кирпича в стране выросло на 60%
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