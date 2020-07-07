Родной завод: как быстро заработать в Бангладеш

В Бангладеш, где проживает 160 млн человек, продолжается активный процесс урбанизации, в связи с чем растет спрос на самый дешевый стройматериал — кирпич. Заводы по его производству открывают все, кто хочет быстро заработать, треть из них действуют нелегально. Сейчас в стране насчитывается около 10 тыс. таких предприятий, и половина из них сосредоточены вокруг столицы — Дакки. Кто, как и из чего делает здесь кирпич — в фотогалерее «Известий»