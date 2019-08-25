Женское дело: как мексиканки стали главными по керамике

Мексика славится не только фестивалями, пляжами, кухней и наркотрафиком. В этой стране сохранилась одна из древнейших традиций гончарного дела. Почему это произошло благодаря женщинам и как они вытеснили из ремесла мужчин, в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Большинство жителей 70 глухих деревень в штате Оахака делают и продают простую серо-коричневую, почти нераскрашенную посуду. В первую очередь это comales — плоские сковородки, используемые для приготовления тортилий; cazuelas — огнеупорная посуда для тушеного мяса; и ollas — кастрюли-миски для приготовления пищи
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Уже 20 поколений «женщины красной глины», как они сами себя называют, ходят к близлежащим горам и собирают комки земли. Когда ее высушивают, комки распадаются на порошок. После обжига он становится тверже камня
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
С начала ХХ века гончарное дело стало терять популярность. Керамику заменили более дешевые, легкие и прочные стекло, алюминий, олово и пластик. В итоге для жителей Великобритании и США гончарное дело превратилось в искусство или по крайней мере хобби
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Всё это прошло мимо маленьких деревень Оахаки. Не только из-за отдаленности от культурных и экономических центров, но и из-за языкового барьера. Это ареал обитания индейского народа сапотеки, раздробленного на племена, которые говорят на 15 неиспанских языках
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Хотя прогресс все-таки добрался и сюда – к 1980-м годам. Тогда правительство страны запустило программу переобучения для мастеров выходящего из моды гончарного дела. В результате одна из крупнейших гончарных деревень штата Сан Маркос Тлапасола превратилась в женскую гончарную деревню. Сейчас здесь живут примерно 1,1 тыс. человек. Около 300 из них занимаются ремеслом, все женщины
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
В деревне тогда жила семья Матео. Их недолюбливали за пренебрежение традициями. Например, они отправили свою дочь учиться в Оахака Сити, хотя вообще женщинам не полагалось далеко уезжать, тем более в одиночестве. 18-летняя Макрина Матео побывала в крупных городах, где впервые увидела цветочную вазу. Никому в Сан Маркос Тлапасола в голову не приходило делать что-либо подобное. А еще она побывала на ярмарках, где городские покупали вазы просто потому, что им нравилось, как они выглядят
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Когда Макрина вернулась с учебы, вместе с семьей они стали экспериментировать с формой. Этим заинтересовались ее подруги, а потом и другие жительницы деревни. Так женщины стали специалистами по керамике, традиция, согласно которой они не должны покидать деревню, исчезла, да и сама деревня выжила и до сих пор процветает
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Каждый год, как кончается февраль, женщины отправляются к горам. До подножия их довозят машины, а потом они идут пешком наверх. И в ярких костюмах с плетеными корзинами копают землю. Так продолжается несколько месяцев
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
Гончарки используют початки кукурузы, чтобы вытягивать глину; тыквенную кожуру, чтобы соскребать лишнее; кусочки кожи, чтобы придавать форму, и импровизированные гончарные круги. Обычно их делают из половинок старых баскетбольных мячей, которые крутят в руке на плоском камне
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Cesar Rodriguez
В Оахаке есть семьи, которым удается жить только на доход от производства и продажи керамики. Но в большинстве семей мужчины все-таки дополнительно занимаются фермерством, земледелием. Многие оставляют женщин-гончарок в деревне, а сами отправляются через границу и присылают деньги из США
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