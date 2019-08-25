Женское дело: как мексиканки стали главными по керамике

В деревне тогда жила семья Матео. Их недолюбливали за пренебрежение традициями. Например, они отправили свою дочь учиться в Оахака Сити, хотя вообще женщинам не полагалось далеко уезжать, тем более в одиночестве. 18-летняя Макрина Матео побывала в крупных городах, где впервые увидела цветочную вазу. Никому в Сан Маркос Тлапасола в голову не приходило делать что-либо подобное. А еще она побывала на ярмарках, где городские покупали вазы просто потому, что им нравилось, как они выглядят