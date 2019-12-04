Кирпичный заход: как бенгальцы зарабатывают на жизнь

Кирпичные заводы в Бенгалии — единственная возможность заработать на жизнь для тысяч жителей отдаленных деревень. Спрос на эту продукцию никогда не падает, но технология производства не меняется веками — примитивные инструменты, ручной труд и вредные для здоровья испарения. Как делают кирпич на предприятиях Индии и Бангладеш — в фотогалерее «Известий»