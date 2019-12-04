Кирпичный заход: как бенгальцы зарабатывают на жизнь

Кирпичные заводы в Бенгалии — единственная возможность заработать на жизнь для тысяч жителей отдаленных деревень. Спрос на эту продукцию никогда не падает, но технология производства не меняется веками — примитивные инструменты, ручной труд и вредные для здоровья испарения. Как делают кирпич на предприятиях Индии и Бангладеш — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Deepak Gupta
На заработки из деревень отправляются целыми семьями, так как оплата считается по количеству произведенных кирпичей
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Фото: REUTERS/Ranita Roy
Раствор из глины с водой размешивают вручную, потом с помощью специальной формы лепят кирпичи, засыпают их золой и оставляют сушиться на солнце
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Sushavan Nandy
В качестве топлива для обжига кирпича используют уголь
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Фото: REUTERS/Ranita Roy
Также в печь часто загружают мусор и коровий навоз. Дым и сажа, опасные для здоровья продукты горения, густая пыль, которая не дает дышать, — здесь ко всему привыкли, ни у кого нет ни спецодежды, ни защитных масок
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Фото: Getty Images/The Christian Science Monitor/Ann Hermes
Температура в печах для обжига, находящихся прямо под ногами рабочих, достигает тысячи градусов. Передвигаться здесь можно только в обуви на толстой деревянной подошве
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Фото: REUTERS/Ranita Roy
Тяжелую работу выполняют все, в том числе и женщины, и дети. Ни о какой технике безопасности, охране здоровья и экологии здесь никто, конечно, не думает
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Narayan Maharjan
Готовую продукцию переносят на голове, за один раз — по 12–14 штук
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Burhaan Kinu
Если вдруг стало совсем невмоготу, можно отойти подальше, вдохнуть воздуха почище и попить воды
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Фото: REUTERS/Ranita Roy
Вокруг кирпичных производств с раскаленными печами обычно умирает всё живое, даже ближайшие сельхозугодья становятся непригодны для использования
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Фото: Getty Images/LightRocket/Raquel Maria Carbonell Pagola
Так как сушка и обжиг кирпичей производятся на открытом воздухе, предприятия закрываются в сезон дождей. Поэтому, чтобы заработать на жизнь до следующего сезона, работникам приходится трудиться на пределе возможностей
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