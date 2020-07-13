Жители Магадана соревнуются в украшении города

В Магадане проходит конкурс «Северное соцветие–2020». Его участники оформляют улицы, площади, дворы и общественные пространства. Заявки поступают от детских садов, учреждений дополнительного образования, государственных и частных предприятий и простых жителей.

Жюри при оценке работ будет обращать внимание на качество проведения посадочных работ, сочетание цветов, разнообразие растений и оригинальность. Задачи конкурса — благоустроить город, повысить экологическую культуру и развить творческие инициативы жителей.

В конкурсную комиссию входят представители городской администрации, Общественной палаты, Комбината зеленого хозяйства, городского отделения Союза художников.

ИА MagadanMedia пишет, что этот конкурс проходит в Магадане уже в пятый раз.

В начале июня в Магадане отремонтировали знаменитый «Родник любви». Деньги на ремонт беседки, которая установлена на роднике в честь доктора и общественного деятеля Любови Гордеевой, поступили от Фонда социального партнерства.