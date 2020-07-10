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Магаданский онкодиспансер оснащают современным оборудованием

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Фото: magadanmedia.ru
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Магаданский областной онкологический диспансер получил три микроскопа для лабораторных исследований, портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита и др. Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплены такие современные аппараты, как аргоно-плазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор на общую сумму более 5 млн рублей.

При помощи этих приборов нового поколения травматичность хирургического вмешательства минимизирована, значительно снижен риск кровотечений при операциях на внутренних органах, быстрее идет процесс восстановления тканей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе минздрава региона.

Теперь онкодиспансер ожидает поставку оборудования по программе «Здоровье». В частности, там появится магнитно-резонансный томограф стоимостью более 100 млн рублей. После реконструкции в обновленном главном здании диспансера разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. Каждый год планируется проводить около 200 оперативных вмешательств на высоком технологическом уровне.

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