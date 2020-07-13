Уровень воды в Бире снижается

В Биробиджане за выходные дни, 11 и 12 июля, уровень воды в реке Бире снизился на 0,5 м. Сейчас уровень выше поймы на 10 см. Отметка «неблагоприятное явление» не достигнута.

По словам мэра Александра Головатого, гидрологическая обстановка на территории областного центра начала улучшаться. По прогнозам специалистов, тенденция к снижению уровня воды в реке сохранится.

Как пишет ИА EAOMedia, в поселке Партизанский-2 приняли решение отключить насосную станцию, вода уходит через шандоры. В поселке Тукалевский также нет угрозы подтопления, вода уходит по отводному каналу.

Пока все городские службы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Специалисты объезжают поселки, подверженные подтоплению, следят за гидрологической обстановкой на территории города.

8 июля сообщалось о стремительном росте уровня воды в Бире. К этом привели проливные дожди.