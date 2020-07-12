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В Можайске подтоплен 21 приусадебный участок и 12 частных домов

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Фото: vk.com/takoimozaysk
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Из-за сильного дождя на территории Можайского городского округа (Московская область) произошло подтопление 21 приусадебного участка и 12 частных домов. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

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«В 19:00 мск 12 июля в связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося дождями высокой интенсивности, поступило сообщение о подтоплении 21 приусадебного участка, 12 частных домов в СНТ «Васильки», — сказал собеседник агентства.

Спасатели отметили, что в настоящее время уровень воды на подтопленных участках достиг 1 м. На затопленной территории постоянно проживающих жителей нет, поэтому эвакуация не требуется.

«Причина подтопления — прохождение дождей высокой интенсивности, заполнение дренажных канав», — отметили в ГУ МЧС.

10 июля сообщалось о подтоплении 10 жилых домов в Хабаровском крае. Также было подтоплено помещение дизельной электростанции, электроснабжение осуществляется без перебоев.

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