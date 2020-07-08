Стремительно растет уровень воды в реке Бире в Биробиджане

В Биробиджане уровень реки Бире за прошедшие сутки вырос на 30 см, до 350 см. Это произошло из-за обильных дождей. Пока отметка «Неблагоприятное явление» не достигнута.

В мэрии города ИА EAOMedia утверждают, что гидрологическая обстановка находится под контролем. Особое внимание уделяется поселкам, которые подвержены подтоплению. Так, на особый контроль взяли поселки Грузовое и Новый.

7 июля сообщалось, что в Подмосковье сильный ветер повалил в общей сложности около 100 деревьев. Больше всего подобных случаев зафиксировали в Волоколамске и Можайске. А в Красногорске ветер поднял в воздух торговый павильон. Пострадала женщина-продавец.