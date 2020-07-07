Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье

В Московской области около сотни деревьев упали из-за сильного ветра. Об этом во вторник, 7 июля, «РИА Новости» рассказали в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, всего упали 94 дерева в 12 муниципальных образованиях Подмосковья, больше всего этих случаев зафиксировали в Можайске и Волоколамске.

В Красногорске сильным порывом ветра подняло в воздух торговую палатку, из-за чего пострадала женщина-продавец. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. В Рузском городском округе рухнул рекламный щит, пишет РИАМО. Кроме того, ветер повредил 11 автомобилей в восьми муниципальных образованиях области.

Аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме, а подтопленных участков в Подмосковье нет.

Как отмечает телеканал «Звезда», в Москве вечером 7 июля объявили экстренное предупреждение, летние веранды кафе и ресторанов попросили закрыть из-за прогнозируемых ветра и дождя с грозой. По словам синоптиков, за два дня в столице может выпасть половина месячной нормы осадков.