Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев
Мир
Кабмин Армении продлил на месяц режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Белоусов оценил безработицу в России в июне в 6,3%
Экономика
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
Общество
Около 12 тыс. мест в яслях и детских садах создали по проекту «Демография»
Сюжет:

Кабмин Армении продлил на месяц режим ЧП из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Андраник Казарян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Армении в понедельник, 13 июля, приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 12 августа на фоне распространения коронавируса.

Больная тема: почему Армения бьет рекорды по коронавирусу
Инфекцию выявили у премьер-министра Пашиняна

«Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остается тяжелой», ― заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

О намерении продлить режим ЧП глава армянского кабмина сообщил еще 4 июля. Пашинян тогда отметил, что в тот день лично раздавал населению маски в ереванском районе Аван и обнаружил главную проблему: люди не верят, что их личное поведение повлияет на ситуацию.

В июне парламент Армении продлил режим ЧП в стране до 13 июля. До этого режим, введенный в марте, продлевали трижды.

По последним данным портала Worldometer, в Армении зафиксировано 32 151 случай заболевания коронавирусом, при этом 573 человека скончались, а еще 19 865 выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 июля, на планете зарегистрировано свыше 13 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 571 тыс. человек, вылечились 7,5 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020