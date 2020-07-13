Кабмин Армении продлил на месяц режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Армении в понедельник, 13 июля, приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 12 августа на фоне распространения коронавируса.

«Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остается тяжелой», ― заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

О намерении продлить режим ЧП глава армянского кабмина сообщил еще 4 июля. Пашинян тогда отметил, что в тот день лично раздавал населению маски в ереванском районе Аван и обнаружил главную проблему: люди не верят, что их личное поведение повлияет на ситуацию.

В июне парламент Армении продлил режим ЧП в стране до 13 июля. До этого режим, введенный в марте, продлевали трижды.

По последним данным портала Worldometer, в Армении зафиксировано 32 151 случай заболевания коронавирусом, при этом 573 человека скончались, а еще 19 865 выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 июля, на планете зарегистрировано свыше 13 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 571 тыс. человек, вылечились 7,5 млн.