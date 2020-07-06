Армения решила продлить режим ЧП из-за коронавируса

Власти Армении намерены продлить режим ЧП, введенный в стране в связи с коронавирусом, еще на месяц. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в обращении к народу в понедельник, 6 июля.

За прошедшие выходные в стране зафиксировано около 1 тыс. новых случаев коронавируса, цитирует главу правительства News.Am.

«Мы получаем такие плохие новости не только из Армении, но и со всего мира, потому что во многих странах, где ситуация с эпидемией считалась контролируемой, ходят слухи, что начинается новая волна», — сказал Пашинян.

При этом премьер подчеркнул, что в субботу, 4 июля, лично раздавал населению маски в ереванском районе Аван и обнаружил главную проблему: люди не верят, что их личное поведение повлияет на ситуацию.

В июне парламент Армении продлил режим ЧП в стране до 13 июля. До этого режим, введенный в марте, продлевали трижды.

По данным статистического бюро Worldometer, на 6 июля в Армении выявлено 28 936 случаев коронавируса, в том числе 330 за последние 2 часа.