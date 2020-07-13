Kia опубликовала фото салона нового минивэна Carnival

Корейская компания Kia распространила изображение салона минивэна Carnival четвертого поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 июля в редакцию «Известий», автомобиль получил широкую переднюю панель, выполненную в стилистике хай-тек. В нее встроен сенсорный дисплей. Изображение на экране может быть разделено на два экрана, для водителя и пассажира.

В основании центральной консоли размещена «шайба» контроллера, при помощи которого осуществляется электронное, без механических связей, управление работой трансмиссии.

В зависимости от конкретного рынка Carnival будет предлагаться в трех- или четырехрядных конфигурациях, количество посадочных мест может составлять 7, 9 или 11.

Начало продаж нового Kia Carnival в Корее запланировано на III квартал 2020 года. Позже минивэн начнет выходить на рынки и других стран. Вопрос о появлении новой модели в России сейчас изучается. Дополнительные подробности о новинке будут представлены в ближайшем будущем.

22 июня сообщалось, что Kia тестирует в России обновленный хетчбэк X-Line. Новинку заметили на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга.