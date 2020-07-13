Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев
Мир
Кабмин Армении продлил на месяц режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Белоусов оценил безработицу в России в июне в 6,3%
Экономика
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
Общество
Около 12 тыс. мест в яслях и детских садах создали по проекту «Демография»

Kia опубликовала фото салона нового минивэна Carnival

0
Фото: KIA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia распространила изображение салона минивэна Carnival четвертого поколения.

Чемпионская заявка: из чего сделан корейский бестселлер
«Минтранс» проверил новый Kia Seltos на дорогах и бездорожье

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 июля в редакцию «Известий», автомобиль получил широкую переднюю панель, выполненную в стилистике хай-тек. В нее встроен сенсорный дисплей. Изображение на экране может быть разделено на два экрана, для водителя и пассажира.

В основании центральной консоли размещена «шайба» контроллера, при помощи которого осуществляется электронное, без механических связей, управление работой трансмиссии.

В зависимости от конкретного рынка Carnival будет предлагаться в трех- или четырехрядных конфигурациях, количество посадочных мест может составлять 7, 9 или 11.

Начало продаж нового Kia Carnival в Корее запланировано на III квартал 2020 года. Позже минивэн начнет выходить на рынки и других стран. Вопрос о появлении новой модели в России сейчас изучается. Дополнительные подробности о новинке будут представлены в ближайшем будущем.

22 июня сообщалось, что Kia тестирует в России обновленный хетчбэк X-Line. Новинку заметили на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020