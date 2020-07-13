Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 мог совершить жесткую посадку в Красноярском крае в декабре прошлого года из-за ошибки пилотирования или технической неисправности, сообщает Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте.

«Предварительно, наиболее вероятными являются версии об ошибке пилотирования, технической неисправности», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник, 13 июля.

При этом собеседник добавил, что окончательные причины ЧП устанавливаются. В частности, были осмотрены место происшествия и сам вертолет, а также опрошены члены экипажа и сотрудники аэропорта. Признаков опьянения у пилотов обнаружено не было.

Вертолет авиакомпании «Красавиа» Ми-8 совершил жесткую посадку 25 декабря 2019 года в аэропорту Байкита в Красноярском крае. На борту находились 24 человека, включая трех членов экипажа.

Сообщалось, что самолет при посадке опрокинулся на бок. В результате инцидента пострадали 16 человек, семь из которых были впоследствии госпитализированы.

По одной из версий, причиной инцидента могло стать попадания вертолета в снежную бурю.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).