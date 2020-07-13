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Назарбаев выразил соболезнования родным умерших от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в день общенационального траура по умершим от коронавирусной инфекции, которым в стране объявлен понедельник, 13 июля, выразил соболезнования их родным и близким.

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«Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами», — приводятся слова Назарбаева на его сайте в понедельник, 13 июля.

В своем обращении Назарбаев подчеркнул, что смерть каждого казахстанца — большая боль и невосполнимая потеря, так как за каждой утратой скрыта трагедия многих людей.

«Мы всегда преодолевали все трудности сообща — в единстве и сплоченности. Верю, что и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание», — добавил он.

По решению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, о котором стало известно 8 июля, понедельник объявлен днем национального траура по умершим от коронавирусной инфекции. По его словам, он тяжело воспринимает смерть каждого гражданина страны и сочувствует их родным.

4 июля в Казахстане вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом. Сокращено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

По данным статистического бюро Worldometer, на 13 июля в Казахстане зарегистрировано более 58 тыс. заболевания, 375 пациентов скончались.

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