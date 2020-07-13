Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 июля

Кратковременный, но местами сильный дождь и гроза ожидают москвичей в понедельник, 13 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, днем погода будет облачной, но с прояснениями, а температура воздуха составит плюс 24...26 градусов.

При этом ветер будет иметь северо-западное направление, 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

К ночи столбики термометров опустятся до +15 градусов, обещают метеорологи.

Улучшения погодных условий жителям столицы стоит ожидать только ко вторнику — «желтый уровень» опасности из-за грозы в городе продлится до 12 часов 14 июля.

Ранее, 12 июля, в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшую неделю в Москве станет холоднее из-за арктического вторжения.