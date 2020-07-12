В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциальна опасна. Гроза», — предупреждают синоптики.

Предупреждение действует с 12 часов 12 июля до 12 часов 14 июля.

10 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках возвращения аномальной жары в Москву. По его словам, температура до 30 градусов тепла сохранится до середины следующей недели. При этом потепление ожидается и в ночные часы.