Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Мир
В Киеве назвали неактуальными Минские соглашения
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения аномальной жары в Москву
Мир
Постпред РФ Лукашевич рассказал о системном расизме в США
Спорт
Гендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»
Сюжет:

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения аномальной жары в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жара и температурные аномалии вернутся в столицу уже в субботу, 11 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По словам синоптика, климатическая норма будет превышена на четыре градуса.

«Будет 27–29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов. В общем, вновь возвращение жаркой погоды», — цитирует Вильфанда 10 июля ТАСС.

Потепление ожидается и в ночные часы, отметил специалист. При этом аномально жаркая погода сохранится в столичном регионе до середины следующей недели.

В пятницу днем в Москве ожидается 23–25 градусов тепла.

9 июля Вильфанд сообщал, что в Москве и Подмосковье на этой неделе будет наблюдаться необычное климатическое явление — температурный градиент. В разных частях области температура воздуха будет сильно различаться.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020