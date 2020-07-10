В Гидрометцентре назвали сроки возвращения аномальной жары в Москву

Жара и температурные аномалии вернутся в столицу уже в субботу, 11 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, климатическая норма будет превышена на четыре градуса.

«Будет 27–29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов. В общем, вновь возвращение жаркой погоды», — цитирует Вильфанда 10 июля ТАСС.

Потепление ожидается и в ночные часы, отметил специалист. При этом аномально жаркая погода сохранится в столичном регионе до середины следующей недели.

В пятницу днем в Москве ожидается 23–25 градусов тепла.

9 июля Вильфанд сообщал, что в Москве и Подмосковье на этой неделе будет наблюдаться необычное климатическое явление — температурный градиент. В разных частях области температура воздуха будет сильно различаться.