Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Россиянин Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал титул чемпиона UFC
Общество
Москвичей предупредили об арктическом вторжении на следующей неделе
Туризм
Онищенко назвал безопасную страну для путешествий в условиях пандемии
Мир
На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве
Общество
Специалист рассказал о переменах в психологии россиян из-за коронавируса
Сюжет:

Москвичей предупредили об арктическом вторжении на следующей неделе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На следующей неделе столичный регион ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики. Из-за этого среда может стать самым холодным днем на следующей неделе, рассказала 12 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, по сравнению с выходными температура на следующей неделе снизится на 10 градусов – до +16…+21.

Кроме того, холодный фронт принесет осадки. Нормализуется погода к пятнице, 17 июля, воздух прогреется до +27.

При этом в некоторых регионах РФ наоборот установится аномальная жара. На Урал ожидается до +38 градусов, пишет «Российская газета».

12 июля в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020