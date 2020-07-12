Москвичей предупредили об арктическом вторжении на следующей неделе

На следующей неделе столичный регион ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики. Из-за этого среда может стать самым холодным днем на следующей неделе, рассказала 12 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, по сравнению с выходными температура на следующей неделе снизится на 10 градусов – до +16…+21.

Кроме того, холодный фронт принесет осадки. Нормализуется погода к пятнице, 17 июля, воздух прогреется до +27.

При этом в некоторых регионах РФ наоборот установится аномальная жара. На Урал ожидается до +38 градусов, пишет «Российская газета».

12 июля в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы.