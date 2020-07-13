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На Украине заявили о состоянии цугцванга из-за Минских соглашений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина находится в состоянии цугцванга, так как любое действие в отношении Минских договоренностей будет ей невыгодно, пишет 12 июля «Деловая столица» со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

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По мнению собеседника издания, заявления вице-премьера и представителя Киева в контактной группе Алексея Резникова о неактуальности Минских соглашений говорит о трудном положении Киева и нежелании «делать всё, что хотят в Москве».

Дипломат сообщил, что за свои высказывания Резников уже «получил по голове» от главы офиса президента Андрея Ермака.

Собеседник газеты считает, что России выгоден любой исход — выполнение Минских договоренностей Киевом, отказ от них или нынешнее положение вещей.

«А Украина в состоянии цугцванга (ухудшение положения при любом ходе в шахматах - Ред.): чтобы ни сделала — всё будет плохо для государства», — полагает он.

По его словам, украинский МИД был отстранен от минского процесса, чтобы принимать политические (окончательные, обязывающие, репутационно ответственные) решения, а не дипломатические (промежуточные). И это якобы неправильное решение, принятое украинскими властями из-за отсутствия опыта и «агентурной работы Москвы».

9 июля Резников заявил, что Минские соглашения устарели, «на камне они не высечены», и отказ Украины от них возможен.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя эти слова, указал, что выход из договоренностей будет означать полный отказ от переговоров со стороны Украины. Он призвал Киев прояснить свою позицию по данному вопросу и либо подтвердить намерение разрушить «Минск», либо опровергнуть слова Резникова.

12 июля украинский вице-премьер прояснил свои заявления, отметив, что Украина привержена Минским договоренностям, но хочет их «модернизировать».

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