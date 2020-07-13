Эксперт рассказал о скрытых функциях смартфонов

Большинство пользователей пользуются обычным функционалом смартфонов и не в курсе новых способностей своих гаджетов, которые появляются в обновлениях от Apple и Google. Секретные для многих новые функции перечислил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Например, есть функции, которые заботятся об аппаратной части смартфона. Так, и у Android, и на iOS появились механизмы, способные остановить зарядку, если в зарядном порте обнаружена влага.

Также в обеих операционных системах доступна проверка изношенности аккумулятора. При этом в продукции Apple сократить изношенность можно, оптимизировав зарядку.

Помимо этого, обе системы содержат функции для защиты личных данных. К примеру, если вы потеряли смартфон, но он включен и просто заблокирован, с него можно удаленно стереть всю информацию, а также установить, где именно находится гаджет.

«И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в родном приложении «Файлы» есть встроенный сканер документов», — цитирует эксперта агентство «Прайм» 12 июля.

В Android сканировать можно ​через Google Drive.

Кроме того, у смартфонов Apple широкие встроенные возможности по обработке фото и видео. Обе системы поддерживают запись с экрана. На некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения, фото.

8 июля стало известно, что некоторые комплекты смартфонов южнокорейской компании Samsung могут лишиться зарядных адаптеров. Так разработчики хотят сократить расходы на производство и логистику.