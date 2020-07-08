Негибкий экран: бизнес предупредил о риске дефицита новых гаджетов

Производители электроники попросили правительство перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на полтора года — до 1 июля 2022-го. Компании не успевают выполнить все новые требования. И, как говорится в письме, которое ассоциация РАТЭК направила в кабмин, россияне могут остаться без высокотехнологичных новинок, которые будут доступны во всем мире в новом году. Вступление новых требований ранее уже перенесли с 1 июля 2020-го на 1 января 2021-го.

Слишком сжатые сроки

Производители электроники раскритиковали подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проект постановления правительства, в котором обозначены правила установки российского программного обеспечения на технически сложные товары. Это следует из письма президента ассоциации РАТЭК Александра Онищука главе правительства Михаилу Мишустину от 17 июня (документ есть у «Известий»). В организацию входят такие гиганты, как Apple, Samsung, LG и другие.

В конце 2019 года в закон о защите прав потребителей внесли поправки: согласно им, розница должна продавать технику с уже установленным на нее отечественным ПО. После чего антимонопольная служба разработала более детальный порядок реализации этой нормы.

Негибкий экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно документу ФАС, с 1 января 2021 года производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV должны будут установить на свою продукцию российское ПО. В обращении к правительству в ассоциации уточнили, что на сегодняшний день постановление правительства, прописывающее детали этой нормы, не подписано, а перечень одобренных разработчиков российского программного обеспечения не опубликован. То есть производители не могут предпринимать какие-либо конкретные шаги для исполнения новых требований, подчеркнули в РАТЭК. Более того, выделенного до 2021 года времени недостаточно для подготовки к серьезным изменениям производственных процессов. Продукция всех, кто не успел, может оказаться под запретом, что вызывает у бизнеса тревогу.

В проекте ФАС отмечено, что в течение двух месяцев после подписания постановления следует утвердить документацию, необходимую для исполнения новых правил. Только после этого начнется формирование перечня российского программного обеспечения, которое можно использовать для предустановки, на что уйдет еще три месяца, уверены производители. И уже по завершении компании смогут запустить переговорный процесс с разработчиками из РФ. Инженерно-технические работы по установке отечественного ПО на устройства начнутся не ранее февраля 2021 года, уверены изготовители. Причем, сколько конкретно времени понадобится, чтобы их завершить, компании оценить затруднились.

В РАТЭК подчеркнули, что бизнес не успеет подготовиться к 1 января 2021 года к исполнению новых требований. Это значит, что российские потребители останутся без высокотехнологичных новинок, которые в начале года будут доступны во всем мире. В итоге российская розничная торговля уступит место своим зарубежным конкурентам — иностранным интернет-магазинам.

В связи с этим в ассоциации предложили отложить дату вступления в силу регулирования в области предустановки российского ПО минимум до 1 июля 2022 года, а также вернуть проект постановления ФАС на доработку.

В следующем году рынок ожидают несколько ярких премьер.Так, например, в следующем году Apple может выпустить первый iPhone без разъемов — с беспроводной зарядкой. Тогда как Samsung может презентовать аппарат с аккумуляторной батареей, что позволит ему заряжаться вдвое быстрее. Huawei заявляла, что половина флагманов компании выйдут в гибких вариантах.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что не комментируют детали служебной переписки.

Успеть вовремя

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал «Известиям», что пока ФАС не определила технический регламент установки российского ПО на продукцию, компании могут свободно выбирать те программы, которые сами считают нужными.

— То есть сейчас все производители находятся в более чем свободном положении, лишь после появления регламента антимонопольной службы, им придется соответствовать установленным нормам, — подчеркнул эксперт. — Более того, многие компании (Samsung, Xiaomi, Huawei) на рынке уже начали это делать: они готовы соответствовать нормам, которые установлены федеральным законодательством. В большей степени отсрочки пытается добиться компания Apple.

Негибкий экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Новая версия закона о защите прав потребителей дает производителям возможность делать неполную предустановку ПО, а лишь располагать на экранах иконки, по которым можно его скачать.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал «Известиям», что поправки в закон о защите прав потребителей вступают в силу с 1 января 2021 года, эта дата актуальна для всех типов устройств. Перенос сроков противоречит принятому закону, отметил он. При этом проект постановления уже внесен в правительство, подчеркнул он.

— ФАС не располагает сведениями о том, что новые требования ограничат объемы продаваемой в РФ электронной техники, — отметил Анатолий Голомолзин. — Более того, производители выразили понимание в необходимости предустановки российских программ для ЭВМ на технически сложные товары, а ряд производителей заявил о готовности исполнять установленные требования.

Он напомнил, что первоначально проект допускал несколько возможных способов предустановки ПО: сразу на жесткий диск устройства, в окно выбора, либо предоставление иконок с последующей предустановкой на жесткий диск. С самого начала участники рынка поддержали предложения ФАС об этих типах предустановки.

В пресс-службе Минкомсвязи на запрос «Известий» на момент публикации не ответили. Воздержались от комментариев и в Samsung, а также Xiaomi, Huawei.

Новые требования обязательной предустановки дополнительного ПО на все поставляемые в РФ устройства потребуют не просто дополнительного времени на эти манипуляции от производителей, но и могут повлиять на исходные характеристики памяти самих устройств, сказали в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Особенно это критично для устройств с небольшим объемом памяти в низкой ценовой категории. Решением могла бы стать не предустановка, а именно самостоятельный выбор необходимых программ покупателем из списка обязательных при первом включении аппарата, уточнили в компании.

Негибкий экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «Мегафона» Никита Данилов сказал «Известиям», что для вступления в силу постановления об обязательной предустановке отечественных приложений необходим переходный период. Это позволит минимизировать риски для бизнеса и наладить процесс работы по новым правилам производителям техники, ритейлерам и поставщикам приложений. Потребители, в свою очередь, получат доступ к качественным российским сервисам и приложениям, при этом сохранят возможность пользоваться зарубежными.

В МТС на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.