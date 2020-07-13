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Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
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Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».

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Игра завершилась со счетом 1:1.

Предшественник Кикнадзе на посту Илья Геркус опубликовал в соцсетях снимок инцидента и отметил, что этот жест — повод обратиться в дисциплинарный комитет.

Однако, как выяснилось позже, фото оказалось обработано в фотошопе, и на самом деле Кикнадзе показывал большой палец.

Тем не менее Геркус заверил, что сам инцидент имел место.

Отношения между руководством и болельщиками «железнодорожников» ухудшились после увольнения главного тренера команды Юрия Семина, отмечает «Федеральное агентство новостей».

После 28 туров «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России. Титул чемпиона досрочно уже завоевал питерский «Зенит».

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