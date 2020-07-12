Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о новых обстрелах на границе. При этом ответственность стороны возлагают друг на друга.
«Азербайджанская сторона возобновила артиллерийский обстрел нашей той же позиции из 82-миллиметрового миномета и танка», — говорится в заявлении пресс-секретаря армянского минобороны Шушан Степанян в Facebook.
В свою очередь Баку обвиняет Армению в минометных обстрелах со стороны подразделений на товузском направлении.
12 июля в Товузском районе на границе двух стран начались столкновения.
По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт.
В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.
Отношения двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.
Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, но, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, находится на его территории.
В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за региона. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.
Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве РФ, США и Франции.