Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о новых обстрелах на границе. При этом ответственность стороны возлагают друг на друга.

«Азербайджанская сторона возобновила артиллерийский обстрел нашей той же позиции из 82-миллиметрового миномета и танка», — говорится в заявлении пресс-секретаря армянского минобороны Шушан Степанян в Facebook.

В свою очередь Баку обвиняет Армению в минометных обстрелах со стороны подразделений на товузском направлении.

12 июля в Товузском районе на границе двух стран начались столкновения.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт.

В ходе боев погибли трое военных Азербайджана. У Армении потерь нет.

Отношения двумя странами остаются обостренными из-за вопроса Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Регион расположен в восточной части Армянского нагорья, но, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, находится на его территории.

В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за региона. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.

Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве РФ, США и Франции.