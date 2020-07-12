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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера.

Танец с саблями: переквалифицируют ли дело сестер Хачатурян на самооборону
Адвокаты сестер ссылаются на решение Генпрокуратуры, но потерпевшая сторона утверждает, что оно было обжаловано еще в декабре

По его словам, документ подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года вернул дело в Следственный комитет с указанием переквалифицировать действия обвиняемых в самооборону. Это должно было повлечь за собой прекращение уголовного преследования и вынесение обвинения.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — отметил защитник.

Липцер считает, что после возврата дела в СКР «реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот».

Кроме того, адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин рассказал агентству, что дело его подзащитной будет рассматривать Бутырский суд Москвы, а старших сестер Хачатурян — Мосгорсуд.

13 мая стало известно, что следователи отказались переквалифицировать дело сестер Хачатурян в необходимую оборону.

Сестры Хачатурян в июле 2018 года, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, совершили убийство своего 57-летнего отца за сексуальное насилие.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Отмечалось, что СКР подтвердил факт сексуального насилия со стороны отца.

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