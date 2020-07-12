Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера.

По его словам, документ подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года вернул дело в Следственный комитет с указанием переквалифицировать действия обвиняемых в самооборону. Это должно было повлечь за собой прекращение уголовного преследования и вынесение обвинения.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — отметил защитник.

Липцер считает, что после возврата дела в СКР «реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот».

Кроме того, адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин рассказал агентству, что дело его подзащитной будет рассматривать Бутырский суд Москвы, а старших сестер Хачатурян — Мосгорсуд.

13 мая стало известно, что следователи отказались переквалифицировать дело сестер Хачатурян в необходимую оборону.

Сестры Хачатурян в июле 2018 года, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, совершили убийство своего 57-летнего отца за сексуальное насилие.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Отмечалось, что СКР подтвердил факт сексуального насилия со стороны отца.