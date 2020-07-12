Белоруссия собралась создать бюджетную авиакомпанию

Власти Белоруссии планируют организовать в Гродно бюджетную авиакомпанию. Об этом сообщил в воскресенье, 12 июля, в программе «Неделя» на телеканале СТВ министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

«Мы задумались о создании второй белорусской компании, более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь рассматриваем гродненское направление, аэропорт Гродно. Поэтому в ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного направления перевозок», — сказал он.

Авраменко указал, что Белоруссия также готова к сотрудничеству с зарубежными лоукостерами. Министр рассказал, что страна уже заключила одно соглашение, и решение было принято, но всё приостановилось. Он выразил надежду на возобновление переговоров.

По его словам, белорусские авиаперевозчики активно приглашают бюджетные авиакомпании для загрузки белорусских областных аэропортов, однако эффективным будет выстроить свою схему.

«Это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим в Израиль, и выстраивать маршруты в этом направлении», — уточнил Авраменко.

10 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что в Белоруссии планируется создать новый электромобиль. По его словам, в стране уже есть образцы собственного электротранспорта. Это не только легковые автомобили, но и грузовая техника.