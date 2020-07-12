Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Мир
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»
Мир
В ЕС сочли Минские соглашения единственным путем урегулирования в Донбассе
Общество
На месте главного танкового сражения ВОВ открылся музей

Белоруссия собралась создать бюджетную авиакомпанию

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Белоруссии планируют организовать в Гродно бюджетную авиакомпанию. Об этом сообщил в воскресенье, 12 июля, в программе «Неделя» на телеканале СТВ министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
Белоруссия организует поставки через Прибалтику и Украину

«Мы задумались о создании второй белорусской компании, более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь рассматриваем гродненское направление, аэропорт Гродно. Поэтому в ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного направления перевозок», — сказал он.

Авраменко указал, что Белоруссия также готова к сотрудничеству с зарубежными лоукостерами. Министр рассказал, что страна уже заключила одно соглашение, и решение было принято, но всё приостановилось. Он выразил надежду на возобновление переговоров.

По его словам, белорусские авиаперевозчики активно приглашают бюджетные авиакомпании для загрузки белорусских областных аэропортов, однако эффективным будет выстроить свою схему.

«Это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим в Израиль, и выстраивать маршруты в этом направлении», — уточнил Авраменко.

10 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что в Белоруссии планируется создать новый электромобиль. По его словам, в стране уже есть образцы собственного электротранспорта. Это не только легковые автомобили, но и грузовая техника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020