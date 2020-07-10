Лукашенко пообещал белорусам электромобиль собственного производства

В Белоруссии планируется создать новый электромобиль. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко.

«Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на «Джили» с китайцами (китайское-белорусское предприятие «БелДжи». — Ред.) мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии уже есть образцы собственного электротранспорта. Это не только легковые автомобили, но и грузовая техника.

6 июля сообщалось, что Audi планирует в 2024 году представить новый спортивный электромобиль A9 e-tron, который станет прямым конкурентом моделей Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ.