Audi выпустит новый спортивный электрокар

Немецкая компания Audi планирует в 2024 году представить новый спортивный электромобиль A9 e-tron, который станет прямым конкурентом моделей Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ. Об этом 6 июля сообщает Autocar.

Отмечается, что автомобиль получит электрическую силовую установку нового поколения, а также аккумуляторы повышенной емкости. Кроме того, модель укомплектуют системой Сar-to-X, которая предупреждает водителей о дорожных ситуациях вне зоны их видимости — опасностях, препятствиях, пробках, авариях, плохих погодных условиях и т.д.

Концерн Volkswagen, в состав которого входит бренд Audi, до 2029 года планирует вложить в разработку автомобилей с альтернативными силовыми установками €60 млрд. Всего планируется выпустить 75 электрокаров и 60 гибридов.

11 июня сообщалось, что российские дилеры компании Audi начинают принимать заказы на новый электромобиль e-tron.