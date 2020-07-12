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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

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Фото: ТАСС/Zuma
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Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами. Об этом в воскресенье, 12 июля, пишет газета Sunday Mirror со ссылкой на бывшего помощника президента США Стива Бэннона.

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«Они пока не говорят с прессой, но есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и оборачивают свидетельства в сторону виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», — заявил он.

Экс-советник Дональда Трампа указал, что некоторые из них работают с Федеральным бюро расследований (ФБР), оказывая помощь в выяснении обстоятельств того, что произошло в лаборатории Уханя. По его мнению, управление учреждением оставляло желать лучшего.

«Люди из этих лабораторий покидали Китай и Гонконг с середины февраля, [разведка США] вместе с [британской службой контрразведки] МI-5 и [службой британской внешней разведки] МI-6 пытаются подготовить очень доскональное судебное дело», — добавил он.

Ранее в этот день покинувшая Гонконг и скрывающаяся от китайских властей в США вирусолог Ли Мэн Янь заявила американским СМИ, что Пекин долгое время намеренно скрывал данные о коронавирусе.

Ранее в июле специалист Том Джефферсон из Центра доказательной медицины Оксфордского университета выразил сомнения в том, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае. По его словам, инфекция существовала в Европе еще до начала вспышки в Ухане.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным статистического бюро Worldometer на 12 июля, в мире выявлено 12,9 млн случаев коронавируса. Умерли 569 тыс. человек, вылечились — 7,5 млн пациентов.

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