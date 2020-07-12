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Бежавшая из Гонгонга вирусолог рассказала «правду» о коронавирусе

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Bin
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Покинувшая Гонконг и скрывающаяся от китайских властей вирусолог Ли Мэн Янь заявила американским СМИ, что Пекин долгое время намеренно скрывал данные о коронавирусе.

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В интервью Fox News ученая обвинила власти в игнорировании ее исследований и заверила, что хочет рассказать миру «правду» о COVID-19.

По словам Янь, в конце 2019 года она получила задание изучить странные случаи заболеваний, похожих на коронавирус. Ее друг из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае лично работал с теми, кто заболел коронавирусом и в декабре первым узнал, что инфекция передается от человека к человеку. Однако вскоре все врачи и ученые в Китае якобы получили приказ молчать и перестали обсуждать вирус. По словам вирусолога, это говорит о сокрытии информации.

Янь утверждает, что Пекин и ВОЗ признали возможность такой передачи намного позже. При этом и Всемирная организация здравоохранения и китайские власти такие обвинение опровергают, указывая, что в начале январе все страны были предупреждены об опасности.

Ранее в июле специалист Том Джефферсон из Центра доказательной медицины Оксфордского университета выразил сомнения в том, что коронавирус SARS-COV-2 появился в Китае. По его словам, инфекция существовала в Европе еще до начала вспышки в Ухане.

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