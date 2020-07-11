Ученый заявил о наличии коронавируса в Европе до начала эпидемии в КНР

Новый тип коронавируса, вероятнее всего, был в Европе еще за несколько месяцев до начала эпидемии в Китае, полагает специалист Том Джефферсон из Центра доказательной медицины Оксфордского университета.

По мнению ученого, коронавирус существовал во всем мире уже давно, но в скрытой форме.

«Я думаю, что вирус уже был здесь. В смысле везде. Возможно, мы имеем дело со скрытой формой вируса, который активизировался благодаря подходящим условиям окружающей среды. В начале февраля на Фолклендских островах уже был зарегистрирован случай заболевания. Как он там оказался?» — рассказал Джефферсон газете The Telegraph.

Эксперт напомнил, что схожая ситуация была и с испанским гриппом в 1918 году. Ведь огромное количество жителей Западного Самоа скончались от заболевания, не имея контактов с первоначальными очагами вируса.

Таким образом, Джефферсон приходит к выводу, что вирусы не появляются из ниоткуда, а присутствуют в природе всегда. Затем при определенных условиях они могут активизироваться. На этом фоне ученый призывает изучать не столько сам коронавирус, сколько «экологию» в местах, где происходят вспышки. Это поможет узнать, какие факторы заставляют SARS-COV-2 быть агрессивным.

Несколько месяцев назад специалисты Университета Барселоны сообщали об обнаружении следов коронавируса в сточных вод образца за марта 2019 года. Также геном SARS-COV-2 ученые находили в Италии и Бразилии задолго до вспышки в Китае, напоминает 7 июля телеканал ABC.

9 июня сообщалось, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.