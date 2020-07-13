Минфин направит компенсацию от «Норникеля» в федеральный бюджет

В Бюджетном кодексе появится специальная норма под выплату «Норникелем» компенсации за разлив топлива. Об этом «Известиям» заявил источник, близкий к кабмину. Информацию подтвердили еще два собеседника, знакомых с обсуждением поправок в правительстве.

По имеющейся информации, ведомство уже подготовило необходимые поправки в кодекс, документ внесен на рассмотрение правительства и в скором времени поступит в Госдуму. При этом по действующему законодательству получателем выплаты должен стать город Норильск.

«Если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, все реки — это собственность всей страны, а не отдельного региона», — объяснил суть поправок источник «Известий».

Размер компенсации слишком велик для бюджета региона, а тем более для муниципального образования, добавил он.

Росприроднадзор 6 июля опубликовал размер ущерба экологии от аварии на территории ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель». Служба оценила вред водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд — почвам. Росприроднадзор уже направил «Норникелю» требования о добровольном возмещении ущерба, говорится в опубликованном пресс-релизе.

На 2020 год Норильск ожидает доходы в размере 18 млрд рублей, то есть примерно в 8 раз меньше, чем сумма, которую Росприроднадзор требует от «Норникеля». Доходы консолидированного бюджета края на 2020-й — чуть менее 300 млрд.

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Кодекс отчасти: бюджетное законодательство поправят под компенсацию от «Норникеля»