Реконструкция объездной дороги в Барнауле завершится к концу года

В Барнауле с 12 июля в связи с реконструкцией участка объездной дороги ограничен проезд транспорта по шоссе Ленточный Бор от Южного тракта до моста через реку Барнаулку. Движение будет производиться по одной полосе на выезд из города. В мэрии предупредили об изменениях в маршрутах автобусов № 29, 51, 59, 126, 119.

Запланирован к проведению мониторинг интенсивности движения, затем специалисты отрегулируют светофоры на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности. Об этом информирует altapress.ru. Проезжую часть расширят до четырех полос. Планируется установить автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами. Основные работы обещают завершить осенью, полностью — до конца года.

Ранее в центре Барнаула стартовал ремонт переулка Ядринцева. Подрядчику предстоит установка бортовых камней на участке между улицами Партизанской и Ползунова, регулирование высотного положения 11 смотровых колодцев, устройство искусственной дорожной неровности. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется обновить 31 магистраль города, еще по два объекта будет построено и реконструировано.