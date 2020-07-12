Путин заявил о востребованности саммита «ядерной пятерки»

Саммит «ядерной пятерки» будет востребован, заявил 12 июля президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной», — отметил российский лидер.

Ранее, 18 июня, Путин выразил уверенность, что саммит стран «ядерной пятерки» продемонстрирует общую приверженность союзничеству его стран-участниц идеалам, за которые сражались их предки.

23 января Путин на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки» и заявил о готовности обсудить контроль над вооружениями. Идею одобрили и в ООН, отмечает «Газета.ру».