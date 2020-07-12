Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из машины на западе Москвы
Мир
Путин напомнил о причинах испорченных отношений с Украиной
Мир
Песков прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Общество
«Норильсктрансгаз» подтвердил факт разлива авиакеросина
Общество
ПФР напомнил о росте пенсий работающих пенсионеров с 1 августа

Путин заявил о востребованности саммита «ядерной пятерки»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саммит «ядерной пятерки» будет востребован, заявил 12 июля президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной», — отметил российский лидер.

Ранее, 18 июня, Путин выразил уверенность, что саммит стран «ядерной пятерки» продемонстрирует общую приверженность союзничеству его стран-участниц идеалам, за которые сражались их предки.

23 января Путин на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки» и заявил о готовности обсудить контроль над вооружениями. Идею одобрили и в ООН, отмечает «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020