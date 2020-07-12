Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России завершились тесты первой в мире вакцины от коронавируса
Мир
Netflix экранизирует повесть Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана»
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Ростовом
Общество
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс.

Очередная репетиция военно-морского парада прошла в Финском заливе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В акватории Финского залива прошла вторая репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. В ней приняли участие 18 боевых кораблей и катеров, которые 26 июля торжественно пройдут по реке Неве в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Боевые вертолеты прибыли в Финский залив для участия в параде

Это новейшие малые ракетные корабли, а также противодиверсионные катера Каспийской флотилии, Северного флота, новейшие большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Михаил Казанский», минно-тральные корабли, десантные катера и патрульные катера типа «Раптор», информирует телеканал «78».

Тренировка проходила в морском районе Финского залива в сложных погодных условиях. Экипажи успешно выполнили задачу.

Напомним, ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» запланировано завершить в 2022 году. Угрозы срыва сроков нет, сообщил 29 июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

1 июня командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что флот получит новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковое, которое значительно повысит его боевую мощь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020