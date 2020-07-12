Очередная репетиция военно-морского парада прошла в Финском заливе

В акватории Финского залива прошла вторая репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. В ней приняли участие 18 боевых кораблей и катеров, которые 26 июля торжественно пройдут по реке Неве в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Это новейшие малые ракетные корабли, а также противодиверсионные катера Каспийской флотилии, Северного флота, новейшие большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Михаил Казанский», минно-тральные корабли, десантные катера и патрульные катера типа «Раптор», информирует телеканал «78».

Тренировка проходила в морском районе Финского залива в сложных погодных условиях. Экипажи успешно выполнили задачу.

Напомним, ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» запланировано завершить в 2022 году. Угрозы срыва сроков нет, сообщил 29 июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

1 июня командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что флот получит новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковое, которое значительно повысит его боевую мощь.