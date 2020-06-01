Северный флот получит новейшее гиперзвуковое вооружение

Северный флот России получит новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковое, которое значительно повысит его боевую мощь. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью «Красной звезде», опубликованном 1 июня в День Северного флота.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — рассказал командующий.

По его словам, испытания нового оружия, в частности гиперзвукового, также будут продолжены. Это позволит в будущем «качественно увеличить боевой потенциал Северного флота».

31 мая «Известия» писали, что на службу российского Северного флота заступят атомные подводные лодки проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень». В 2022 году в строй после ремонта вернутся авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

Кроме того, главные ударные силы флота будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми — «Циркон».