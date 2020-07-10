Боевые вертолеты прибыли в Финский залив для участия в параде

На аэродромы западного военного округа прибыли группы боевых вертолетов. Машины будут участвовать в параде в честь Дня Военно-морского флота. 60 самолетов и вертолетов рассредоточены на четырех базах — в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия. В парадном строю зрители увидят бомбардировщики Су-24М, Су-25, топливозаправщик Ил-78, истребитель МиГ-29. Ранее в Кронштадт прибыли отряды кораблей и катеров. Военнослужащие морского флота отметят свой праздник 26 июля, на этот день в нескольких городах назначены парады военной техники.